FirenzeViola è anche su YouTube: seguici sul nostro canale per non perderti nessuna novità!
FirenzeViola.it
Firenzeviola.it è anche su YouTube! Il portale per tutti gli appassionati di Fiorentina è presente sui principali social network per non farvi perdere neanche un aggiornamento e un'emozione legata alla squadra viola, tra questi anche YouTube, la piattaforma per le analisi e i contenuti video. Notizie, approfondimenti ma anche pillole di calciomercato: il canale di Firenzeviola.it è tutto questo. Clicca sulla campanella, iscriviti al canale e non ti perderai niente di tutto ciò che riguarda il mondo della Fiorentina.
Pubblicità
Notizie di FV
Le cose che chiedo a Paratici per oggi e per il futuro. Maldini e Rugani sarebbero un usato sicuro. Coppa Italia e Conference opzioni da vivere senza troppe pressionidi Luca Calamai
Le più lette
1 Le cose che chiedo a Paratici per oggi e per il futuro. Maldini e Rugani sarebbero un usato sicuro. Coppa Italia e Conference opzioni da vivere senza troppe pressioni
Copertina
Lorenzo Di BenedettoParatici, il Tottenham e l'arrivo del dirigente a Firenze: tutto quello che sta succedendo. Il mercato va però avanti a prescindere e sia Harrison che Solomon non sono colpi da "vecchia gestione". Adesso altri 3 colpi in meno di tre settimane
Angelo GiorgettiTre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo mistero
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com