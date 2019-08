FIRENZE SOGNA (DI NUOVO)

Lo show organizzato dalla Fiorentina per presentare Franck Ribery è stato unico nella storia del club viola. Neanche ai tempi dei 25mila per Gomez si era respirata la stessa emozione, la stessa aria. La sensazione di rivincita che aleggiava all'interno del Franchi ha colpito il francese che, visibilmente emozionato, è riuscito a malapena a palleggiare in mezzo al campo, prima di ringraziare i presenti e di lanciare la sfida per l'Europa.

Uno spettacolo all'americana che ha lasciato i fiorentini presenti a bocca aperta, ma anche col cuore gonfio di speranze e ambizioni. Firenze è tornata a sognare in grande e questa, oltre alla notte del "fenomeno" francese, è stata proprio la notte del definitivo risveglio di una piazza in cerca di gloria. "Vogliamo portare la squadra al livello della città" ha dichiarato spesso Barone nell'ultimo periodo e questa pare essere proprio la strada giusta per farlo.

Una Fiorentina che riparte dal suo campione e dalla voglia di "tornare grandi ancor". Una Fiorentina che con le mille luci che hanno abbracciato Ribery, vuole fare il pieno di emozioni per caricarsi al massimo in vista del campionato e di un futuro che torna a essere intrigante.

Qui di seguito le migliori immagini e i migliori video raccolti da Firenzeviola.it nel corso della splendida serata del Franchi: