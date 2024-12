FIORENTINA-UDINESE, Dove vederla e seguirla in TV

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorentina-Udinese chiuderà insieme a Inter-Como la diciassettesima giornata di Serie A in questo lunedì 23 dicembre di campionato. Alle ore 18:30 allo stadio Artemio Franchi la squadra di Palladino affronta i bianconeri di Runjaic per non perdere il treno delle prime in classifica tutte vittoriose nel weekend. La partita sarà in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle 18. Per seguire la partita fin dal suo avvicinamento in radio, c'è Radio Firenzeviola in diretta tutto il giorno (CLICCA QUI).