Finisce l'incontro con l'ottima vittoria gigliata

Due minuti di recupero

43' - Viola ancora in attacco ma l' Udinese in contropiede copisce i viola, va in goal Torjie su assist di Di Natale

39' - Alla battuta Jovetic, tiro del gioiello viola e doppiatte per lui. Viola tre ed Udinese zero

37' - Ancora affondo di Jovetic, lo stende Benatia. Ancora rigore a favore per i viola

36' - Tiro di Lazzari da fuoriarea, para facilmente Handanovic

33' - Contropiede viola, ottimo spunto di Jovetic, cross al centro per Amauri ma la palla non arriva

32' - Punizione a favore dell'Udinese alla battuta Di Natale, tiro centrale e para facilmente Boruc

30' - Fasi confuse dell'incontro, Udinese alla ricerca del pareggio mentre i viola contengono e provano a colpire gli ospiti in contropiede

27' - Dall'angolo a favore per i viola esce Handanovic e respinge con i pugni

26' - Punizione a favore dei viola nella trequarti, batte Jovetic e la palla viene deviata in angolo

23' - Di Natale ottimamente servito in area effettua una girata a rete, para magistralmente Boruc e devia in angolo. Dall'angolo a favore dell' Udinese niente fatto e riparte la Fiorentina

21' - Ancora un cambio in casa Udinese, esce Basta per fare posto a Torjie

19' - LAncio per Di Natale che viene bloccatyo in posizione di off side, l'attaccante della Nazionale fa finta di non sentire il fischio e tenta il pallonetto, viene rimproverato dall'arbitro

14' - Punizione a favore dei viola dal limite dell'area, tiro di Jovetic e palla alta sopra la traversa

13' - Primo cambio in casa dell' Udinese esce l'infortunato Floro Flores ed entra al suo posto Abdi

12' - Ammonito per fallo a centrocampo su Pazienza, Riccardo Montolivo

10' - Cassani raccoglie un ottimo cross di Pasqual dalla sinistra e mette in rete di testa la palla del due a uno

8' - Problemi fisici per Floro Flores che esce ma rientra subito in campo dopo essere stato soccorso

6' - Tiro da fuori di Montolivo, para senza difficoltà Handanovic

4' - Pericolosa l' Udinese ancora una volta grazie ad un invenzione di Di Natale, è attenta la difesa viola

Inizia il secondo tempo

16:08 - Pronta al calcio d'inizio L' Udinese

16:07 - Dopo più di 15 minuti rientrano in campo le squadre

Finisce il primo tempo sull'uno a uno

46' - Dall'angolo a favore dei viola respinge la difesa dell'Udinese ma la palla arriva a Lazzari che calcia di prima intenzione, palla ribattuta nuovamente dalla difesa dei friulani

Tre minuti di recupero

43 - Ancora pericolosa l' Udinese e sempre con Di Natale, para Boruc e devia in angolo. Dall'0angolo a favore per gli ospiti prova il rinvio Pasqual ma nella ribattuta prende il pallone sul volto e rimane a terra

38' - Alla battuta Jovetic che dagli undici metri non sbaglia e mette a segno il pareggio per i viola

37' - Fallo di mano di Benatia, rigore per i viola

35' - Ancora Fiorentina in grossa difficoltà in fase di costruzione di gioco, i viola non riescono ancora a passare la trequarti dell' Udinese

29' - Di Natale imbeccato da Armero in piena area ed in sospetta posizione di fuorigioco tenta il pallonetto e non realizza il due a zero perchè Boruc riesce a deviare in angolo. Difesa viola in difficoltà

27' - Tiro di Jovetic da fuori area, palla che non viene bloccata da Handanovic prova ad intervenire Pasqual ma il portiere dell' Udnese riesce a recuperare la palla

25' - Pressing gigliato, tiro cross di Lazzari, Handanovic devia all'ultimo momento fuori sventando il goal

23' - Ottima incursione di Lazzari, cross al centro dell'area per Amauri e palla che finisce di poco sul fondo

20' - Ci prova Lazzari da fuori area dopo aver ricevuto un ottima palla smarcante da Montolivo, palla di molto fuori e fischi per il giocatore viola

18' - Ammonito Lazzari per fallo a centrocampo su Isla

14' - Altro errore di Montolivo a centrocampo, riparte il contropiede dell'Udinese, tiro da fuori area di Floro Flores e palla alta sopra la traversa della porta difesa da Boruc

12' - Grave errore di Montolivo che regala al limite dell'area la palla all'Udinese, palla in profondità per Di Natale che tutto solo davanti a Boruc, effettua un pallonetto e mette la palla in rete. Difesa viola ferma e grave errore di Montolivo

6' - Accade poco fino a questo momento in campo viola che cerca di mantenere il possesso palla mentre l' Udinese gioca di rimessa cercando di colpire i viola in contropioede

2' - Fallo di Pazienza su Jovetic, fallo a centrocampo a favore per i viola

1' - Il vento disturba molto il gioco in questi primi istanti di partita

Inizia l'incontro

Giornata fredda a Firenze con la temperatura che si attesta intorno a zero gradi, in programma l'interessante sfida tra la Fiorentina di Delio Rossi e la sempre sorprendente Udinese di Guidolin. Formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Boruc; Gamberini, Natali, Nastasic; Cassani, Montolivo, Lazzari, Behrami, Pasqual; Jovetic, Amauri. A disp. Neto, Felipe, Salifu, Vargas, Cerci, Ljajic, Romulo. All. Delio Rossi.

UDINESE (3-5-1-1): Handanovic, Isla, Pazienza, Fernandes, Basta, Di Natale, Domizzi, Benatia, Armero, Ferronetti, Floro Flores. A disp. Padelli, Neuton, Coda, Abdi, Torje, Paquale, Fabbrini. All. Guidolin