FIORENTINA-SPEZIA, Ecco numeri e curiosità

Per ritrovare una sfida di campionato tra Fiorentina e Spezia disputata al Franchi dobbiamo tornare all’ottobre 1938, una gara valevole per il campionato di Serie B e terminata 2-2. Stesso risultato dell’unico precedente in massima serie, che risale all’andata, quando la squadra allora allenata da Iachini si fece rimontare due reti dopo essere andata sul 2-0 nei primi minuti grazie ai gol di German Pezzella e Cristiano Biraghi. Considerando in generale i 7 precedenti tra le due squadre la Fiorentina è imbattuta, a fronte di 3 vittorie viola e 4 pareggi.

Le due squadre si presentano all’anticipo della 23esima giornata divise da 2 soli punti in classifica ma col morale diametralmente opposto: la Fiorentina, ferma a 22 e a +7 dalla zona retrocessione, è reduce da due ko di fila contro Inter e Sampdoria, partite nelle quali i viola hanno evidenziato tutti i loro problemi in fase realizzativa (solo 22 reti segnate e secondo peggior attacco dopo il Parma). I viola seminano meno di quanto raccolgono, come dimostra il dato dei cross effettuati: la Fiorentina è seconda in campionato per numero di traversoni effettuati (110, meglio solo l’Inter), ma penultima per reti di testa (solo 3) e anche il miglior crossatore del campionato, Cristiano Biraghi, dopo un buon avvio di stagione non mette a referto un assist dalla gara contro la Juventus dello scorso dicembre. La Fiorentina inoltre ha un trend tutt’altro che positivo con le neo-promosse: i gigliati hanno vinto solo due delle ultime 13 sfide contro squadre provenienti dalla Serie B (per il resto 4 pareggi ed addirittura 7 sconfitte). La squadra di Prandelli proverà ad invertire la tendenza in casa, dove ha raccolto 16 dei 22 punti in questo campionato.

-Gli avversari: Lo Spezia arriva al Franchi galvanizzato dalla vittoria 2-0 sul Milan e con un buon rullino in trasferta: i liguri hanno infatti conquistato più punti fuori casa (15) che al Picco (9) e hanno raccolto 7 punti nelle ultime 4 trasferte. L’ottima stagione della squadra di Vincenzo Italiano è testimoniata anche dal numero di punti totali fin’ora collezionati (24), record per una neo-promossa in A dai tempi del Chievo 2001/02. Lo Spezia detiene anche il record di squadra più “cattiva" del campionato: i liguri sono infatti primi per falli commessi (365), ammonizioni(75) ed espulsioni (5).

Il principale marcatore dello Spezia è M’Bala Nzola, che ha esordito in Serie A all’andata e che nella prima parte di campionato ha collezionato 9 reti in 13 presenze. L’attaccante francese, ai box da più di un mese per un problema alla caviglia, ha recuperato è rientrato in gruppo negli scorsi giorni ma è in dubbio per la gara del Franchi. Lo Spezia non ha sofferto molto la sua assenza: i bianconeri si sono infatti trasformati in una cooperativa del gol, con 7 marcatori diversi nelle ultime 7 reti dei liguri.

Protagonisti dell’ottimo momento degli spezzini due ex-viola, Kevin Agudelo e Riccardo Saponara: il primo, che in metà stagione a Firenze ha collezionato solo 3 spezzoni di gara, a La Spezia è stato ultimamente reinventato “falso-nueve” con risultati sorprendenti; Saponara invece, ancora di proprietà della Fiorentina, coi viola ha disputato 34 partite in quasi 3 anni, segnando 2 reti, servendo 7 assist ma facendo solo intravedere a sprazzi le sue grandi doti tecniche, già messe in mostra in queste prime uscite con la maglia bianconera.