FIORENTINA-RAPID, FORM. UFFICIALI: DAL 1' CI SONO KOUAME E NZOLA

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Alle 20:00 fischio d'inizio della sfida Fiorentina-Rapid Vienna allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, gara valida per il ritorno dei playoff di Conference League. Si parte dal risultato di 1-0 per gli austriaci, con la Fiorentina chiamata quindi a ribaltare il risultato dell'andata per passare il turno e accedere alla fase a gironi della competizione europea. Ecco le formazioni ufficiali con gli undici titolari scelti dai due allenatori.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola. A disp.: Christensen, Kayode, Mina, M.Quarta, Parisi, Duncan, Amatucci, Sabiri, Kouame, Brekalo, Kokorini, Beltran. All.: Vincenzo Italiano.

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Oswald, Quarfield, Hofmann, Auer; Sattlberger, Kerschbaum, Seidl; Kuhn, Mayulu, Grüll. A disp.: Unger, Gartler, Moormann, Zivkovic, Sollbauer, Bajlicz, Kaygin, Grell, Bajic, Strunz. All.: Zoran Barisic.