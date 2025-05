Beltran verso il River Plate: il punto e le cifre dall'Argentina

Domani Lucas Beltran non sarà della partita contro il Bologna, per via della squalifica rimediata dopo il cartellino preso giallo preso a Venezia da diffidato. Ma a fine stagione l'assenza potrebbe essere definitiva. Nel mirino del River Plate da cui lo aveva prelevato la Fiorentina stessa, dall'Argentina, radio Continental sembra essere sicuro che i due club ne stiano parlando, con tanto di cifre. La richiesta della società viola è di 10 milioni di euro per l'80% del contratto del cartellino (come se fosse un 20% sulla futura rivendita).