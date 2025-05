Fiorentina Femminile, Spugna il possibile sostituto e le sue parole sul futuro

Ieri la Fiorentina ha ufficializzato l'esonero di Sebastian De La Fuente, tecnico che in due anni ha portato la Fiorentina sicuramente a un buon livello, con il ritorno in Europa e la finale di Coppa Italia nella scorsa stagione, non avvalorata però dai risultati in questa. E' ovviamente già partito il casting per il sostituto che vede in cima all'elenco dei candidati Alessandro Spugna, l'allenatore della Roma che lascerà la Capitale dopo la finale di Coppa Italia persa oggi per prendere la via del capoluogo toscano.

Proprio Spugna al termine della finale persa malamente dalla Juventus che a Como ha rifilato alla sua Roma 4 gol ha dribblato sul proprio futuro: "In questo momento penso a parlare solo della gara, poi in caso parleremo del futuro. Abbiamo appena perso una finale senza averla giocata e quando neanche ci provi è peggio che perdere al novantesimo. Mi sento di chiedere scusa alla gente che è venuta a vederci, abbiamo offerto uno spettacolo brutto. Questa è la cosa che mi dispiace di più”.