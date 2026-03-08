Fiorentina-Parma 0-0, brutto primo tempo al Franchi: viola mai pericolosi

È una Fiorentina ampiamente sottotono quella che ha concluso sullo 0-0 il primo tempo allo Stadio Artemio Franchi contro il Parma di Carlos Cuesta. I viola in questi primi 45 minuti sono stati lenti nella manovra e mai realmente pericolosi ed hanno avuto grandissime difficoltà a scardinare il blocco basso molto solido dei crociati.

La squadra di Vanoli, tornata alla difesa a quattro, ha proseguito sulla falsa riga di quanto (non) fatto vedere a Udine. Da segnalare piuttosto in questa prima metà di gara sono alcune sortite offensive del Parma, soprattutto con un vivace ma non pericolosissimo Strefezza e con una conclusione da fuori area di Keita.