FIORENTINA-LAZIO, I numeri del match di domani

PRECEDENTI: Fiorentina e Lazio si sfidano per la 71esima volta al Franchi, stadio in cui i viola hanno uno score di 32 vittorie, 20 pareggi e 18 sconfitte contro i capitolini. Se guardiamo però in generale gli ultimi precedenti, la Lazio nelle ultime 6 sfide contro i viola ha vinto 5 volte segnando 12 reti. I gigliati sono inoltre la squadra contro cui la Lazio ha vinto più partite (55) e segnato più gol (198) nella loro storia.

NUMERI DEI VIOLA: Dopo la vittoria di Verona ed i pareggi contro Juventus e Bologna, la Fiorentina ha l’occasione di allungare a 4 la striscia di risultati consecutivi in questo campionato, cosa che gli è riuscita solo una volta, nella serie di partite d’andata con Sassolo, Verona, Juventus e Bologna, striscia interrotta proprio dalla Lazio. Nelle ultime 2 gare sono arrivati 2 pareggi: l’X è una caratteristica dei viola visto che, sotto la gestione Commisso la Fiorentina è la squadra che ha pareggiato più volte in A (24 pari su 72 incontri). Contro il Bologna sono arrivati tre reti che confermano il buon momento offensivo e la gran forma di Dusan Vlahovic (giunto a 19 in campionato, a un solo gol dal diventare il quarto calciatore straniero della Fiorentina a segnare almeno 20 gol in A dopo Petrone, Hamrin e Batistuta). Ancora sbavature in difesa, con i viola che per la undicesima volta consecutiva hanno preso gol (19 reti subite nelle ultime 9 di campionato). La squadra di Iachini è tra quelle che effettua meno tiri a partita (10.1, meno solo Spezia, Crotone e Genoa) e che segna meno su azione manovrata (21 gol), ma in compenso è tra le migliori in contropiede (6 gol in ripartenza, meglio solo l’Inter con 7).

GLI AVVERSARI: La Lazio di Simone Inzaghi viene da una serie di 14 vittorie nelle ultime 18 gare, marcia che ha permesso ai biancocelesti di rifarsi sotto in zona-Champions, distante 5 punti, potenzialmente 2 visto che i capitolini devono recuperare la gara col torino. La Lazio è tra le squadre che corre di più in questa Serie A (112.281 km di media a partita, la Fiorentina in questa graduatoria è terzultima a 107.325). Come i viola, anche i biancocelesti vengono da una serie di ottime prestazioni offensive che ha coinciso però con un rendimento difensivo non ottimale: la Lazio ha infatti ritrovato la vena realizzativa di Ciro Immobile (19 reti in campionato come Vlahovic e 5 gol nelle ultime 4 partite) e si gode l'incredibile momento di forma di Joaquin Correa (due doppiette nelle ultime due contro Milan e Genoa), ma dietro balla, visto che ha subito 11 gol nelle ultime 4, 8 di questi arrivati nella ripresa. Inzaghi si affiderà alla coppia d'oro Immobile-Correa, supportata da Luis Alberto, reduce da due assist nelle ultime due partite e che in carriera ha già segnato 3 volte ai viola.