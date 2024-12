FIORENTINA-INTER RINVIATA E BOVE A CAREGGI: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

21:35 - A Careggi arrivato il compagno di squadra Adli. Restate su FirenzeViola.it per tutti gli aggiornamenti del caso.

21:23 - Dopo i giocatori, anche il resto della Fiorentina - tra cui Palladino, il ds Pradè e il dg Ferrari - ha lasciato l'ospedale di Careggi,

21.04 - Pochi minuti fa ha lasciato l'ospedale di Careggi anche la sindaca Sara Funaro, arrivata poco dopo l'arrivo del giocatore presso il Pronto Soccorso. Negli stessi minuti è invece arrivata l'assessora allo sport Letizia Perini.

20.57 - Tutti i compagni di squadra che hanno voluto far visita al Pronto Soccorso di Careggi dove Edoardo Bove è ricoverato in terapia intensiva hanno lasciato gli edifici dell'ospedale poco fa.

20.30 - È arrivato il comunicato di Fiorentina e Careggi sulle condizioni di Bove: "ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina - Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore".

20:05 - Arrivato all'ospedale anche il brasiliano Dodò

19:48 - A Careggi arrivati anche i compagni Luca Ranieri, Pietro Terracciano e Rolando Mandragora

19.44 - L'ANSA ha riportato una prima ricostruzione dei minuti precedenti al malore che ha colpito Edoardo Bove durante il match tra Fiorentina e Inter: "Prima di sentirsi male, Bove aveva preso una botta fra il torace e la milza, in seguito a uno scontro di gioco con Dumfries. Poco dopo si era cambiato la maglia, quindi si sarebbe rivolto alla propria panchina per far presente di avvertire capogiri"

19.40 - Tra le varie persone accorse per assistere il centrocampista della Fiorentina sono arrivato anche il capitano Cristiano Biraghi e il vice Martinez Quarta.

19.35 - Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di SkySport per parlare della situazione legata alle condizioni di Edoardo Bove esprmimendo la solidarietà della società nerazzurra. Queste le sue parole: "Intanto i dirigenti viola sono in ospedale. Io ho parlato con loro e sono qui per dare la vicinanza dell'Inter alla famiglia e alla Fiorentina. La scelta sulla partita è stata spontanea. Siamo una comunità in queste occasioni normale si prendano queste decisioni. Tutti emotivamente sono stati coinvolti. Mi limito a dire questo perché mi sembrava corretto. Questo è il mio pensiero. Sono qui ad esprimerlo da parte del mondo Inter e di tutto il mondo del calcio".

Avete parlato di rimandare le prossime partite?

"Devo dire che non abbiamo affrontato il tema. Questo fatto è troppo rilevante. La concentrazione è solo sulla sua salute da domani valuteremo".

19.28 - I giocatori intanto hanno lasciato l'Artemio Franchi e si recheranno con tutta probabilità all'ospedale dove è ricoverato Bove. CLICCA QUI PER IL VIDEO

19.25 - Stanno già arrivando le prime reazioni dal mondo del calcio. Dalla Juventus a Henry, il mondo del calcio si stringe attorno al calciatore della Fiorentina attualmente a Careggi.

19.22 - Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Bove raccontano che il giocatore è cosciente e respira autonomamente, l'ANSA scrive: "Una crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco in campo: il giocatore ora è vigile e verrà sottoposto a Tac".

19.20 - A Careggi ci sono il padre e la fidanzata di Bove oltre al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la Sindaca di Firenze Sara Funaro e piano piano arriverà tutta la squadra, con Palladino già arrivato sul posto.

È una serata di preoccupazione a Firenze dopo il malore occorso a Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter. Il calciatore è ricoverato a Careggi e cosciente, mentre la partita è stata ufficialmente sospesa a data da destinarsi. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.