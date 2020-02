FIORENTINA, Il programma odierno in casa viola

Allenamento di rifinitura in programma questa mattina alle 10 in casa Fiorentina, con i viola che dopo la seduta di ieri allo stadio Franchi e la notte passata in ritiro tra qualche minuto saranno di nuovo in campo per limare gli ultimi dettagli in vista della sfida di questa sera contro il Milan, gara in programma questa sera alle ore 20.45. Dopo il giorno di riposo in programma domenica, i viola lunedì saranno di nuovo in campo per preparare la partita di Udine.