Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: secondo giorno di riposo

La Fiorentina si riposerà anche oggi per il secondo giorno di seguito dopo la partita pareggiata contro il Milan domenica scorsa. La squadra agli ordini di mister Paolo Vanoli tornerà ad allenarsi domani al Viola Park per iniziare a preparare la sfida di domenica sera contro il Bologna al Dall'Ara.