Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: rifinitura al Viola Park
Giornata di vigilia per la Fiorentina che oggi svolgerà l'allenamento di rifinitura in vista della partita di domani all'Artemio Franchi alle 15 contro il Milan. Praticamente tutti a disposizione di Vanoli che dovrà solo valutare le condizioni dei suoi calciatori più acciaccati: Fazzini spera di poter rientrare almeno tra i convocati per il match.
Il Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadradi Alberto Polverosi
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
