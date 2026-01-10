Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: rifinitura al Viola Park

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: rifinitura al Viola ParkFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Giornata di vigilia per la Fiorentina che oggi svolgerà l'allenamento di rifinitura in vista della partita di domani all'Artemio Franchi alle 15 contro il Milan. Praticamente tutti a disposizione di Vanoli che dovrà solo valutare le condizioni dei suoi calciatori più acciaccati: Fazzini spera di poter rientrare almeno tra i convocati per il match.