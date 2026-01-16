Fiorentina, il programma di oggi in casa viola. Occhio a Harrison

La Fiorentina prosegue il suo programma d'avvicinamento alla trasferta di domenica alle 15 contro il Bologna in Emilia Romagna. Paolo Vanoli valuterà chi sta meglio tra i giocatori a disposizione nell'allenamento in programma in tarda mattinata al Viola Park, con Fazzini che dovrebbe essere confermato quanto meno tra i convocati della sfida. Occhio anche a Jack Harrison: il terzo acquisto della campagna invernale gigliata è atteso quest'oggi in città. Alle 13 sarà inoltre tempo di sorteggio di Conference League.