Fiorentina, il programma di oggi in casa viola. Occhio a Harrison
FirenzeViola.it
La Fiorentina prosegue il suo programma d'avvicinamento alla trasferta di domenica alle 15 contro il Bologna in Emilia Romagna. Paolo Vanoli valuterà chi sta meglio tra i giocatori a disposizione nell'allenamento in programma in tarda mattinata al Viola Park, con Fazzini che dovrebbe essere confermato quanto meno tra i convocati della sfida. Occhio anche a Jack Harrison: il terzo acquisto della campagna invernale gigliata è atteso quest'oggi in città. Alle 13 sarà inoltre tempo di sorteggio di Conference League.
Le cose che chiedo a Paratici per oggi e per il futuro. Maldini e Rugani sarebbero un usato sicuro. Coppa Italia e Conference opzioni da vivere senza troppe pressionidi Luca Calamai
3 Solomon, Brescianini ed Harrison avviano la rivoluzione, poi difensore e mediano, ma per Fortini aumentano le pretendenti
Lorenzo Di BenedettoParatici, il Tottenham e l'arrivo del dirigente a Firenze: tutto quello che sta succedendo. Il mercato va però avanti a prescindere e sia Harrison che Solomon non sono colpi da "vecchia gestione". Adesso altri 3 colpi in meno di tre settimane
Angelo GiorgettiTre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo mistero
