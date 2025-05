Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento nel pomeriggio

vedi letture

È il giorno dopo la dolorosa serata di Conference League contro il Betis e la Fiorentina non si può fermare: lunedì c'è il Venezia per quello che resta l'ultimo spiraglio di speranza di un posto in Europa la prossima stagione. La squadra agli ordini di Raffaele Palladino si ritroverà oggi pomeriggio al Viola Park per la seduta di scarico e per iniziare a preparare la partita nella laguna. Da monitorare le condizioni di molti tra cui soprattutto Moise Kean che proprio alla fine del match di Conference ha sentito tirare il muscolo della gamba. Sono attesi aggiornamenti in serata.