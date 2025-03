Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento in vista della Juventus

La Fiorentina torna subito ad allenarsi dopo la vittoria con annesso passaggio del turno in Conference League contro il Panathinaikos. Previsto un allenameto nel pomeriggio al Viola Park: c'è subito da preparare la partita di domenica sera contro la Juventus e per questo Palladino ha convocato tutti dopo pranzo al centro sportivo gigliato dove, clima permettendo, si svolgerà l'allenamento odierno. Scarico ovviamente per chi ha giocato ieri sera, seduta normale per tutti gli altri.