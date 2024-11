FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

La Fiorentina torna oggi ad allenarsi al Viola Park in vista dell'impegno di Conference League in programma giovedì prossimo contro l'Apoel di Nicosia. Come raccontato dallo stesso Palladino ieri in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino, lo staff aveva proposto un giorno libero che i giocatori hanno rifiutato, per questo si ritroveranno in tarda mattinata al centro sportivo per una seduta di scarico.