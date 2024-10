FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

Giornata di vigilia in casa Fiorentina, con Raffaele Palladino che, dopo l'impegno di Coppa contro i gallesi del New Saints, è pronto a preparare il gruppo in vista del Milan, che arriverà al Franchi per il match di domani sera. Anche i rossoneri hanno un impegno alle spalle, la sfida contro il Bayer Leverkusen in Champions League, da cui il Diavolo è uscito sconfitto. Sicuramente assente sarà Rolando Mandragora, che ha subito un infortunio al menisco. In dubbio Pongračić, che dovrebbe comunque rientrare dopo la lunga assenza.