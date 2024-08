FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Archiviato il pareggio contro la Puskas Akademia nell'andata dei play-off di Conference League, la Fiorentina oggi torna in campo al Franchi per la seconda giornata di Serie A. La formazione di Palladino sfiderà alle 18:30 il Venezia di Eusebio Di Francesco. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN. Su FirenzeViola.it sarà possibile seguire la diretta testuale della sfida, mentre su Radio FirenzeViola sarà possibile ascoltare la radiocronaca della prima partita casalinga dei viola in campionato.