NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Terzo giorno di ritiro per la Fiorentina al Viola Park. I ragazzi di Palladino scenderanno in campo per un primo allenamento mattutino, a porte chiuse, alle 9:30, mentre alle 18:00 si svolgerà la seconda seduta, a porte aperte, presso lo stadio Curva FIesole. La... Terzo giorno di ritiro per la Fiorentina al Viola Park. I ragazzi di Palladino scenderanno in campo per un primo allenamento mattutino, a porte chiuse, alle 9:30, mentre alle 18:00 si svolgerà la seconda seduta, a porte aperte, presso lo stadio Curva FIesole. La... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 luglio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi