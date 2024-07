RITIRO, Viola Park Summer Village: al via la prenotazione

Non solo campagna abbonamenti: la Fiorentina ha anche aperto le prenotazioni (biglietti gratuiti) per assistere alle sedute di allenamento della squadra in ritiro al Viola Park. Il club ha ricreato un Viola Village stile Moena, il Viola Park Summer Village, con il bar e area giochi adiacente, oltre alle sessioni di autografi già annunciate. Il tutto sarà aperto dalle 17 alle 21, anche nei giorni in cui non ci saranno gli allenamenti aperti al pubblico (con la squadra libera o che si sposterà nell'area della prima squadra appunto).

Come specifica il club l'ingresso sarà senza prenotazione per gli Under 6 (Nati dal 01/01/2019) con accompagnatore. Inoltre "i possessori di Inviola Premium Card potranno prenotare con 1 tessera 2 biglietti e potranno prenotare a partire da 2 giorni precedenti l’evento; I possessori di Inviola Basic Card potranno prenotare con 1 tessera 1 biglietto e potranno prenotare solo il giorno dell’evento; Nuove tessere Premium e Basic per la prenotazione online saranno attive dal giorno successivo all’emissione. Sarà tuttavia aperta la biglietteria presso il Viola Park con stesso orario del Village 17 - 21".