FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Andrà in scena stamani alle ore 11 l'allenamento previsto da Beppe Iachini per la Fiorentina. Senza ovviamente i Nazionali ancora impegnati, i giocatori agli ordini del nuovo mister si ritroveranno in tarda mattinata per preparare la partita in programma tra 8 giorni a Genova. Impegni in Nazionale oggi per alcuni dei viola: alle 20:45 Milenkovic e Vlahovic giocheranno con la loro Serbia contro il Portogallo, mentre per i giovani Munteanu, Ranieri e Cerofolini (questi due in prestito) gli impegni con le rispettive Nazionali giovanili saranno alle 18 per la Romania e alle 21 per l'Italia contro la Spagna.