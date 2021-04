FIORENTINA, Il programma di oggi in casa gigliata

Quest'oggi alle 15:00 la Fiorentina sarà di scena allo stadio Ferraris contro il Genoa. La sfida, valida per la ventinovesima giornata di Serie A, sarà trasmessa in onda su Sky Sport e raccontata, come di consueto, da FirenzeViola.it attraverso diretta testuale e aggiornamenti pre e post gara. Giocherà anche la Fiorentina Primavera, impegnata alle 12:00 in casa contro l'Ascoli per il diciassettesimo turno di campionato.