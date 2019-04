Quest'oggi la Fiorentina, dopo le polemiche scatenate in settimana dalla possibilità del cambio orario per favorire il rientro del Napoli, affronterà la squadra di Mazzarri in un Franchi che tornerà ad avere una cornice di pubblico quantomeno accettabile. L'appuntamento è alle 20.45 e la squadra di Rossi tenterà di dare seguito alle ultime buone prestazioni.