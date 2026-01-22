Fiorentina, il programma al Viola Park: seduta mattutina

Fiorentina, il programma al Viola Park: seduta mattutinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Allenamento mattutino per la Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli tornerà in campo alle ore 10:00, al centro sportivo Viola Park, per preparare al meglio l'impegno casalingo di sabato pomeriggio contro il Cagliari di Fabio Pisacane.