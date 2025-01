FIORENTINA, Ecco il programma di oggi in casa viola

La Fiorentina si ritroverà oggi pomeriggio per la consueta seduta di allenamento in vista della partita contro il Genoa in programma domenica prossima al Franchi. Palladino dovrà e vorrà valutare gli acciaccati tra cui soprattutto Cataldi e Colpani, assenti dall'ultima trasferta con la Lazio e ancora in dubbio per domenica, intanto però si potrà allenare per la prima volta con i compagni il nuovo arrivato Pablo Marì.