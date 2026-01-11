FirenzeViola

Fiorentina, due giorni liberi per la squadra: mercoledì la ripresa degli allenamenti

Fiorentina, due giorni liberi per la squadra: mercoledì la ripresa degli allenamentiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:22Notizie di FV
di Redazione FV

Dopo il pareggio casalingo contro il Milan, con il match del Franchi terminato sull'1-1, la Fiorentina è attesa domenica dalla trasferta in casa del Bologna. Prima però di preparare il derby dell'Appennino i viola avranno a disposizione due giorni liberi concessi dal mister Paolo Vanoli. La ripresa degli allenamenti al Viola Park, in vista della 21^ giornata di Serie A, è prevista per mercoledì.