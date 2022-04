FIO-VEN 0-0, Ikonè manda manda sul palo al 17'

Al 17’ la Fiorentina va ad un passo dal vantaggio con Ikonè: splendida combinazione che nasce da una palla di Castrovilli con Torreira che al limite dell’area scarica per il francese che dalla sinistra entra in area ed esplode un tiro che si stampa sul secondo palo. Su proseguimento dell’azione, atterramento di Gonzalez ma per Abisso non ci sono gli estremi del calcio di rigore.