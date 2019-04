Finisce 1-1 un primo tempo divertente tra Fiorentina e Udinese: sono gli ospiti a passare in vantaggio al 14' con il solito Totò Di Natale che, sfruttando una clamorosa disattenzione difensiva tra Montolivo e Cassani batte con un preciso pallonetto Boruc per l'1-0. Al 24' Amauri servito dalla fascia sinistra anticipa tutta la difesa friulana ma manda il pallone sul fondo. Poco dopo un tiro-cross di Lazzari che quasi beffa Handanovic sulla linea di porta. Al 28' da segnalare un miracolo di Boruc su un altro pallonetto di Di Natale che sfiora il raddoppio per i friulani. Al 37' però la svolta: rigore per la Fiorentina per fallo di mano di Benatia: sul dischetto si presenta Jovetic che dagli 11 metri spiazza Handanovic; undicasimo gol in A questa stagione per il fenomeno montenegrino. In chiusura di tempo, altro miracolo di Boruc che con la mano di richiamo mette in angolo un tiro velenoso di Di Natale. Da sottolineare che i viola hanno giocato la prima frazione in sfavore di vento.