FIO-SAS 0-0, Occasione al 22' ma Nico viene murato

Occasione enorme per la Fiorentina al 22': palla di Odriozola dalla destra che crossa un po' in ritardo trovando in controtempo Vlahovic che però si era smarcato alla grande. La sfera arriva poi a Gonzalez in area che esplode il tiro ma la palla viene murata. L'azione poi sfuma ma per come era stata orchestrata l'azione questa è stata fin qui la palla gol più nitida per la Fiorentina.