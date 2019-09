FIO-SAM, L'incubo è finito: tornano i tre punti! È 2-1

La Fiorentina torna finalmente a vincere dopo 18 turni in cui non aveva trovato la vittoria e ottiene anche la prima vittoria in campionato allo stadio Franchi al 2019: finisce 2-1 per i viola il match del Franchi contro la Sampdoria, una sfida decisa nel primo tempo dal colpo di testa al 30’ di Pezzella e al raddoppio nella ripresa al 12’ di Chiesa, che ha sfruttato l’inferiorità numerica della Samp, rimasta in 10 al 10’ del secondo tempo per il rosso a Murillo. All’80’ i viola subiscono il gol di Bonazzoli ma non c’è più tempo.