FIO-ROM, Al 45' è 0-0 ma i viola si fanno preferire

Finisce 0-0 il primo tempo dello stadio Franchi tra la Fiorentina e la Roma con i viola che a sorpresa sono stati migliori rispetto ai giallorossi. Una sola vera occasione da gol nel corso della gara ed è stata quella capitata sui piedi di Vlahovic al 28’, con una bella imbucata di Ribery per il serbo il cui tiro è stato però parato da Pau Lopez. Per la Roma solo conclusioni da lontano con Diawara e Mkhitaryan. Da segnalare l’infortunio in casa viola di Igor, che si è fatto male nel corso di un contrasto di gioco con Bruno Peres: al suo posto è entrato Biraghi. Giallo su una gomitata di Mancini su Ribery: la panchina della Fiorentina aveva chiesto il cartellino rosso ma Calvarese non ha ricevuto indicazioni in tal senso dal Var.