La Viola ora non si ferma più e trova il gol del 6-1 con il subentrato Simeone. Palla in profondità di Gerson per l’argentino che in area giallorossa si fa beffe della difesa romanista e davanti a Olsen deposita in rete per il gol che chiude ancora di più la sfida al Franchi: la semifinale è conquistata!