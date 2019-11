Partita piuttosto noiosa al Franchi con la Fiorentina che in questa prima fase di gara è costretta a subire il gioco del Parma, che più di una volta si è fatto vedere in contropiede con Karamoh e Gervinho. Poco fa ottima risposta di Dragowski proprio sull’ex Roma che si era trovato da solo in area a tu per tu con il polacco. In fase offensiva per i viola nulla da segnalare.