FIO-MILAN, La notte delle rivincite di Adli e De Gea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Su FirenzeViola.it spazio all'analisi della gara di ieri: c'è da esaltare soprattutto due protagonisti per la Fiorentina, David De Gea e Yacine Adli: l'uomo della partita è sicuramente De Gea che con i due rigori parati prima a Theo Hernandez e poi a Tammy Abraham, ha messo una grossa ipoteca sulla vittoria dei viola. I dubbi c'erano anche sul portiere spagnolo, vista l' inattività per più di un anno, ma dopo i suoi salvataggi di ieri abbiamo rivisto quel portiere di livello mondiale che ha fatto la storia con il Manchester United. Alla sua quarta presenza in campionato con la maglia viola, l'estremo difensore spagnolo ha già stabilito un record: è il primo portiere della storia della Serie A a parare due rigori al Milan nella stessa partita.

Che dire poi di Yacine Adli. Per la prima volta titolare in campionato nel centrocampo viola a fianco di Cataldi, il francese ha preso letteralmente in mano i compiti di regia del centrocampo e non solo: fondamentale in difesa con le sue linee di passaggio che bloccavano le manovre offensive dei rossoneri. E poi il gol, un capolavoro dal punto di vista tecnico: salta Pulisic e dal vertice sinistro dell'area di rigore lascia partire un destro a fil di palo e segna una rete contro il suo passato.

QUI L'ARTICOLO COMPLETO