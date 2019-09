FIO-JUV, Viola d'acciaio e qualità: con la Juve è 0-0

Finisce 0-0 il match del Franchi tra la Fiorentina e la Juventus, in una gara però per larghi tratti dominata dalla squadra viola che ai punti avrebbe certamente meritato qualcosa di più. Nella ripresa, dopo le chances di Chiesa e Dalbert nel primo tempo, non accade granché se non un mancato tiro di Castrovilli che scarica per Badelj che manda alto. Nei viola esordio di Zurkowski e standing ovation di tutto il Franchi per Castrovilli. Per i viola primo punto in classifica e prima gara finita senza gol all’attivo e al passivo. Per Sarri continua il tabù del Franchi: su cinque partite giocate qui, solo 4 pari e 1 ko, mai una vittoria.