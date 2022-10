FIO-INTER, Arriva la testimonianza del tifoso aggredito

Una delle notizie più lette quest'oggi su FirenzeViola.it sono le dichiarazioni del tifoso interista aggredito sugli spalti dello Stadio Artemio Franchi durante Fiorentina-Inter. Questo un estratto delle sue parole a Radio24: "Sembra che mi abbiano picchiato, ma sono stato lisciato. La sera stessa sono stato in discoteca, non le ho prese. La gazzarra è iniziata da me dopo il 2-3 perché è partito il coro 'Chi non salta Fiorentino è' e io fiorentino non sono quindi mi sono alzato".

