FIO-INT 1-2, Follia Nico. Applaude Fabbri: rosso

Perde la testa Gonzalez che si fa buttare fuori al 34’ della ripresa: ammonito da Fabbri per aver protestato per un mancato giallo a un giocatore dell'Inter, l’argentino dopo aver a lungo polemizzato ha applaudito in modo manifesto il direttore di gara che per tutta risposta ha estratto il secondo giallo e lo ha mandato negli spogliatoi. Grave ingenuità dell’ex Stoccarda, anche se c’è da dire che il primo a meritarsi l’ammonizione era il giocatore dell’Inter che lo aveva strattonato.