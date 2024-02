FIO-FRO 1-0, Il primo canto del Gallo! La Viola avanti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al 15’ la Fiorentina si porta in vantaggio con il primo gol in maglia viola di Andrea Belotti: azione in solitaria di Jonathan Ikoné sulla destra, palla messa al centro in favore del numero 20 che in scivolata mette sul secondo palo alle spalle di Turati. Il centravanti corre così sotto la Fiesole mimando la sua classica esultanza del Gallo, con la cresta. 1-0 al Franchi!