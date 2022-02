Un ammonito per parte in Fiorentina-Atalanta dopo i primi 15’ di gioco: i viola giocano meglio e stanno chiudendo nella sua metà campo la squadra di Gasperini ma per adesso nessuna vera chance da gol. Il primo a finire sul taccuino dei cattivi è stato Djimsiti per un fallo su Bonaventura, il secondo è stato Milenkovic per un intervento a metà campo su Zappacosta.