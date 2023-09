FINITO IL RODAGGIO, È IL MOMENTO DI PARISI

FirenzeViola.it

Con la prestazione di ieri è finito in testa alla classifica stilata dalla Lega in base alle statistiche: Fabiano Parisi è leader nelle palle recuperate tra i giocatori in campo nella sesta giornata. 14 recuperi, uno in più di Hien del Verona e due rispetto ai centrocampisti Maleh dell'Empoli ed Ederson dell'Atalanta. Un dato che arricchisce una prestazione tra luci ed ombre (è sfortunato sul gol del Frosinone) che lo ha visto lottare prima a destra poi a sinistra. Al di là del dato, di positivo c'è dunque la disponibilità a giocare a piede invertito, a destra, data dal giocatore all'allenatore. E proprio a destra tra l'altro ha dato la garanzie maggiore (il Frosinone non ha saputo approfittare) ed ha avuto anche un'occasione, mentre nella ripresa, tornato a sinistra, ha sofferto un po' come tutta la squadra.

Con il lungo stop di Dodo e l'infortunio di Biraghi, Parisi ora sarà chiamato comunque agli straordinari, su una fascia o sull'altra. Finito il rodaggio, con Italiano che ha messo in chiaro le gerarchie a favore di capitan Biraghi fin dall'inizio, ora il giocatore ha la possibilità di dimostrare tutto il suo valore, lanciando un messaggio sia in viola (ma con tante partite c'è posto per tutti) che in azzurro a Spalletti. D'altronde se in prospettiva che il futuro sia proprio di Parisi, il momento per accorciare i tempi è proprio questo.