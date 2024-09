FERRARI, Nuovo Gewiss Stadium? Se ce lo avessero permesso...

FirenzeViola.it

Al direttore generale Alessandro Ferrari nell'intervista a Dazn prima della gara non poteva non essere chiesto un commento sull'inaugurazione del nuovo stadio di Bergamo: "Lo stadio nuovo di Bergamo è una meraviglia. Invidia? No, dispiacere e rammarico perché se avessero permesso al presidente appena arrivato in Italia di fare quello che voleva, cioè uno stadio nuovo per la Fiorentina anche noi avremmo potuto gioire di una giornata come questa".

