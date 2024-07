FERRARI, Giudicateci a fine agosto. Stadio e mercato...

FirenzeViola.it

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, in un’intervista concessa ai microfoni di TGR Toscana, ha parlato delle incertezze legate alla questione dello stadio ma anche delle linee da tenere sul mercato con una richiesta ai tifosi: "Aspettate la fine del calciomercato, le prime partite e i playoff di Conference per dare un giudizio". Il dg ha parlato anche dei rapporti con il nuovo sindaco, Sara Funaro, e del ricorso per far fermare i lavori.