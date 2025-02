Femminile: Viola avanti in coppa ma male in campionato. Arriva Della Peruta

La rubrica sul calcio femminile a cura di Firenzeviola

Niente da fare. Il campionato della Fiorentina Femminile è ormai destinato a non avere alcun obiettivo finale. La sconfitta contro l’Inter per 2-0 maturata al Konami Center di Milano ha certificato l’impossibilità per la viola di poter puntare ad un possibile posizionamento europeo in questa stagione. Anzi, il rischio ora è quello di vedere la compagine gigliata in lotta per non finire nelle cinque decadute che dovranno giocarsi la salvezza. Il risultato della Lazio, vittoriosa a Como contro le lariane, potrebbe riportare in auge il Milan. Rossonere che, a Firenze, hanno salutato definitivamente la Coppa Italia. Al Viola Park infatti le meneghine sono state sconfitte per 2-0 dalla squadra allenata da De La Fuente grazie all’autogoal goffo di Laura Giuliani e al sigillo dal dischetto di Emma Severini che si conferma sempre più letale dagli undici metri. La Fiorentina dunque accede alla semifinale del torneo, come nella scorsa stagione, e dovrà vedersela contro la Juventus schiacciasassi. Qualora dovesse riuscire a imporsi sulle bianconere però, il rischio sarebbe quello di ritrovarsi di fronte la maledetta Roma. Compagine che la formazione toscana non riesce proprio a battere dal lontano 2019. Tra l’altro saranno proprio le giallorosse le prossime avversarie che si presenteranno al Viola Park.

La crisi ormai in casa toscana è certificata. Lo spogliatoio è in subbuglio e il tecnico argentino non ha più il controllo delle proprie ragazze che ormai giocano solo per loro stesse. Sebbene il Milan sia in ripresa nel corso del torneo nostrano, anche loro hanno dimostrato in diverse occasione di non essere al 100%. Pertanto la vittoria al Viola Park in Coppa non è catalogabile in merito ad un possibile superamento del brutto periodo. E dal mercato i rinforzi promessi non sono arrivati.

Intanto la Fiorentina Femminile risolve la grana attaccante centrale. Secondo indiscrezioni è tutto fatto per l’acquisto a titolo definitivo di Victoria Della Peruta. Italoamericana, classe 2004, arriva dalla Roma che l’ha acquistata due anni fa dalla Sampdoria lasciandola poi in prestito alle blucerchiate. Dopo aver studiato in un college del North Carolina, essendo americana di nascita ma di chiare origini nostrane, nel 2022 decide di trasferirsi nel suo paese di origine indossando la casacca del Pomigliano. In seguito approderà alla Sampdoria - assieme alla sorella Talia - dopo il fallimento del club campano prima di essere acquistata dalla Roma. In giallorosso però registrerà zero presenze in totale essendo mandata nuovamente a titolo temporaneo a Genova. Della Peruta ha scelto inoltre di sfruttare il suo passaporto italiano scegliendo di indossare la maglia azzurra in chiave nazionale. Vanta molteplici presenze tra Italia Femminile Under 19 e Under 23. Un talento che sicuramente può far bene in viola ma che non basta per risolvere le grane che intaccano la Fiorentina Femminile.

Nella serata di ieri tra l’altro si è chiusa la sessione di calciomercato invernale (anche per il femminile) e possiamo senz’altro dire che per la Fiorentina il voto è una grave insufficienza. Sebbene Bellisager-Pedersen sia l’unica fin qui che sta dimostrando il proprio valore avendo disputato diverse gare facendo anche una buona impressione, lo stesso non si può dire della svedese Filippa Curmark. A ciò va aggiunto l’addio di una giocatrice chiave a centrocampo come Johansdottir che non è stata minimamente rimpiazzata e la mancanza di alcuni elementi – come un terzino ed un’altra centrocampista – che di fatto lasciano la rosa scoperta in alcuni ruoli. Voto: 4.

Le buone notizie continuano ad arrivare dal fronte Primavera. La squadra allenata da Nicola Melani è andata a vincere sul difficilissimo campo dell’Inter. Da sottolineare il dato statistico secondo il quale la Fiorentina Femminile Primavera non batteva le pari età nerazzurre dal 2021. La vittoria per 1-3, frutto delle reti di Siria Mailia (doppietta) e Sofia Di Benedetto, consente alle gigliate di raggiungere il quarto posto in classifica permettendo loro di continuare a coltivare il sogno final four. Il prossimo nove febbraio arriverà il Como al Viola Park. La Fiorentina non deve assolutamente sbagliare gara onde evitare di far scemare l’entusiasmo che sta circondando la formazione Primavera in vista di un finale di stagione che potrebbe veramente essere entusiasmante.