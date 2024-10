FEMMINILE: SETTIMANA DA INCUBO, ADDIO EUROPA E TESTA DELLA CLASSIFICA

L'approfondimento del martedì sulla squadra femminile a cura di Firenzeviola.it

Sono giorni particolarmente difficili in casa Fiorentina Femminile. Nell’arco degli ultimi dieci giorni la squadra viola ha dovuto salutare, in maniera molto dolorosa, prima la Uefa Women’s Champions League per mano del Wolfsburg, poi la testa della classifica di Serie A Femminile per colpa della rivale storica Juventus Women. Quella che a inizio stagione poteva somigliare ad una rosa ben impostata ora inizio a scoprirsi fragile e mal costruita. Sia chiaro, il campionato è ancora lungo e la Fiorentina ha dimostrato comunque di poter mettere in difficoltà anche le formazioni più forti del torneo, ma se andiamo a vedere nel dettaglio le altre compagini della parte alta della classifica, scopriamo che a quella toscana mancano diversi elementi per poter essere competitiva. E non è una novità ma nel corso delle gare contro le tedesche e contro le bianconere tali assenze si sono fatte inevitabilmente sentire. Difficilmente però, come abbiamo più volte ribadito qui su Firenzeviola, la società sceglierà di intervenire nuovamente sul mercato alla ricerca di qualche svincolata. La strategia è chiara: avanti così fino a gennaio poi si vedrà di sopperire alle mancanze.

Archiviare dunque la doppia sconfitta europea e la goleada subita lunedì scorso a Biella è la parola d’ordine in casa viola. De La Fuente guarda subito avanti, alla sfida contro il Como Women di sabato prossimo cui ci saranno delle ex dal dente avvelenato. Sicuramente non ci sarà Katja Schroffenegger di recente operata al ginocchio a causa di un infortunio. L’altoatesina lascerà dunque spazio a Gilardi. Chi invece ci sarà è la storica capitana Alia Guagni che in riva al lago sta cercando di rimettersi in gioco dopo le due parentesi non eccelse con Atletico Madrid e Milan. Lei che sognava tanto di tornare a Firenze dopo l’esperienza spagnola proverà a fare uno scherzetto alle sue ex compagne. Del resto il Como è alla disperata ricerca di punti. A Firenze la situazione è diversa: la sconfitta con la Juventus ha fatto scivolare la squadra al terzo posto in classifica, venendo superata dalle stesse bianconere e dall’Inter. Subito dietro c’è la Roma che sembra aver messo alle spalle le difficoltà iniziali di stagione ed è pronta a ributtarsi all’inseguimento della Juventus per la lotta al tricolore. La Fiorentina spera di inserirsi nuovamente nella terza piazza della classifica e di mantenerla fino a fine stagione come lo scorso anno; cosa che regalerebbe nuovamente la qualificazione all’Europa e la possibilità di correggere quegli errori che sono stati commessi nel corso dell’estate. Lo sanno i dirigenti e lo sa anche il tecnico argentino De La Fuente che continua a prediligere calma e concentrazione in vista del proseguo del campionato.

Intanto prosegue il cammino della formazione Under 19 femminile viola guidata da Nicola Melani nella competizione di categoria. Dopo lo stop contro le campionesse d’Italia in carica del Milan, le gigliate hanno vinto in trasferta a Napoli per 1-2. Mattatrice del match Benedetta Bedini autrice di una doppietta. La Primavera Femminile raggiunge quota sei punti in classifica sotto al duo formato da Milan e Juventus a punteggio pieno. Un torneo che sta già regalando diverse sorprese tra cui la crisi della Roma – quattro volte vincitrice del titolo – che sta faticando moltissimo nel corso dell’annata in corso. Tra le sorprese invece ci sono il Sassuolo e la Sampdoria, a pari merito con la Fiorentina, che stanno dimostrando ottimo temperamento e una voglia di investire anche nei settori giovanili femminili che sarà la chiave per innalzare il livello del calcio femminile in Italia. Anche in questo caso però siamo ancora agli inizi (il campionato primavera è alla terza giornata) e nelle prossime settimane tutto può cambiare. Quel che è certo è che la Fiorentina ha costruito una squadra niente male, capace di dare battaglia anche alle prime della classe. Del resto, la società viola è stanca di restare fuori dalle final four scudetto. E l’obiettivo non dichiarato da parte del club è proprio quello di raggiungere la fase finale del torneo dopo anni di assenza.