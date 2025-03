Femminile: Bonfantini stende l’Inter e riaccende la stagione. Europa a tre punti

La rubrica sulla squadra femminile a cura di Firenzeviola

Meno di un mese fa eravamo qui a raccontarvi di una stagione poco fortunata da parte della Fiorentina Femminile. Ma ora, in questa seconda parte, la formazione viola sembra aver completamente cambiato registro. Dall’inizio della poule scudetto le gigliate hanno incassato sette punti frutto del pari casalingo contro il Milan a reti bianche e delle due vittorie fondamentali contro Juventus in trasferta e Inter in casa. Le toscane, assieme alle rossonere, sono le compagini che hanno ottenuto più punti in questa poule scudetto. La vittoria sulle nerazzurre in congiunzione allo stop a sorpresa della Roma al Vismara contro il Milan, ha portato le ragazze di De La Fuente a tre punti dal terzo posto che significherebbe qualificazione alla Uefa Women’s Champions League. Ma ora il gioco si fa più difficile. Sabato prossimo la Fiorentina sarà impegnata al Tre Fontane contro la Roma per cercare l’aggancio in classifica ma, soprattutto, per spezzare una maledizione con le giallorosse che dura ormai dal 2019. E non c’è momento migliore per farlo con le capitoline che stanno vivendo un periodo altalenante. Hanno ottenuto una vittoria preziosa contro l’Inter in casa ma sono arrivate poi due sconfitte dolorose contro Juventus e Milan. Servirà una partita perfetta ma questa è la volta buona per le gigliate per provare a regalarsi un’altra grande soddisfazione.

Veniamo alla gara con l’Inter; davanti ad una buona cornice di pubblico – si stima che al Viola Park ci fossero tra le novecento e le mille presenze – la Fiorentina scende nuovamente in campo con un offensivo 3-5-2 con Boquete e Janogy a creare pericoli in avanti sacrificando Bonfantini a tutta fascia. Sono le ospiti però a giocare meglio nel primo tempo con Detruyer che ha ben tre chance per portare le nerazzurre in avanti. Sulla prima spara alto un rigore in movimento, sulla seconda trova una buona risposta di Fiskerstrand sulla terza sbaglia mira. La Fiorentina non si fa particolarmente notare nei primi quarantacinque minuti ma nel recupero della prima frazione ha l’occasione per portarsi avanti. Bonfantini viene stesa in area da Detruyer con l’arbitro che decreta il penalty. Dagli undici metri va Boquete che, clamorosamente, sbaglia il suo secondo rigore consecutivo. La spagnola prova a farsene una ragione ma sembra che i portieri del campionato italiano abbiano preso le misure sull’ex Milan e PSG. L’appuntamento col vantaggio è solo rimandato. Bastano infatti pochi giri di lancette della seconda sessione di gioco e la compagine di De La Fuente passa. Un tiro dall’interno dell’area di rigore viene deviato sulla traversa da un difensore nerazzurro. La sfera sbatte con la parte bassa del montante e rientra sul terreno di gioco con Bonfantini che, rapace come un attaccante d’area, deposita alle spalle di Runarsdottir il goal dell’1-0. Per l’esterno ex Juventus e Roma è il settimo sigillo in campionato. Una stagione da incorniciare. Le meneghine provano a reagire ma i loro tentativi sono vani. Nonostante un maggior possesso palla alla fine è la Fiorentina a trovare tre punti preziosi portandosi a meno tre dalla zona europea.

Iniziano seriamente a crederci ora le ragazze gigliate ma la trasferta al Tre Fontane nasconde insidie pericolose. Una sconfitta contro le giallorosse rimetterebbe tutto come prima, con le toscane a meno sei e quattro gare ancora da giocare (di cui un’altra contro le campionesse in carica). Solo la vittoria nella Capitale potrebbe prepotentemente rimescolare le carte e salvare una stagione che, almeno fino all’ultimo istante della regular season, ha regalato più delusioni che gioie. Tutto dipenderà da diversi fattori: quanto la Fiorentina abbia voglia di raggiungere l’Europa, quanto la Roma voglia rialzarsi dopo due ko difficili da digerire e cosa succederà nelle gare successive. Saranno settimane di fuoco che potrebbero cambiare le sorti della stagione viola, fermo restando che, a fine annata, saranno comunque effettuati dei cambiamenti.

A sognare continuano a farlo anche le ragazze della Primavera Femminile viola che hanno battuto 2-1 la Sampdoria nella gara di recupero della giornata del campionato di categoria, rimandata a causa delle piogge che hanno danneggiato pesantemente il Viola Park. Le ragazze di Nicola Melani cominciano però con il freno a mano tirato, giocando un primo tempo pessimo e finendo sotto nel punteggio all’intervallo. Nel corso della pausa tuttavia qualcosa cambia e la Fiorentina rientra in campo con un piglio diverso. Si è destreggiata molto l’estremo difensore della Doria che però ha dovuto arrendersi prima al pari firmato da Baccaro e poi al sorpasso siglato da Mailia. Il quarto posto resta in mano alle gigliate ma ora inizia la fase finale del campionato con avversari tosti e da non sottovalutare. Vedremo se le under 19 viola riusciranno a mantenere il piazzamento fino alla fine della regular season.