FELICIANI, Un precedente: il "siluro" di Cabral col Monza

Fonte: N. Santi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà Ermanno Feliciano della sezione di Teramo ad arbitrare la partita di domenica tra Fiorentina e Frosinone. Sino a questo momento il fischietto classe '91 ha diretto una sola partita nella quale era coinvolta la squadra viola: il 4 gennaio 2023 contro il Monza che finì 1-1 con un "siluro" di Arthur Cabral a cui rispose Carlos Augusto. Due invece i precedenti di Feliciani con il Frosinone, il primo risalente all'1 aprile 2023, in Serie B, con l'1-1 rimediato dai ciociari in casa del Perugia; l'altro il 29 dicembre del campionato corrente all'Olimpico faccia a faccia con la Lazio di Maurizio Sarri, trionfante per 3-1.