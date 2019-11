FASCETTI, Viola approccio da migliorare. Castro...

Eugenio Fascetti, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it in occasione del 35° Premio Viareggio Sport "Gherardo Gioè". Questo ciò che ha detto: "È una bella manifestazione, una delle poche cose che sono rimaste a Viareggio. Sono orgoglioso di questo premio".

Quest'anno il premio è stato vinto da Maran.

"Sono contento di premiare un allenatore che ha fatto la gavetta quindi sono felice: una bella scelta".

Che idea si è fatto di questa nuova proprietà alla guida della Fiorentina?

"Mi sembra che siano partiti con il piede giusto, diamogli tempo anche di ambientarsi. Il centro sportivo a Bagno a Ripoli alla lunga fa la differenza, mi sembra deciso Commisso. Speriamo che gli facciano fare lo stadio, ma o lo fa subito o sennò amen".

Cosa deve fare Montella per promuovere la Fiorentina al livello successivo?

"Ho visto la Fiorentina bene ultimamente, ma non mi aspettavo il tonfo di Cagliari. Mi pare che la squadra parta male, regali quasi sempre un tempo. Non si può regalare sempre 45' all'avversario, mi sembra forse questo un difetto dei viola. A Cagliari ci sta, ci sono quelle giornate in cui non ci sei e all'avversario va tutto bene".

Ribery sarà un rientro importante al Bentegodi domenica?

"Mi sembra sia venuto per fare le cose per bene e non per vivacchiare come si poteva pensare. Mi auguro che sia di esempio per i giovani che ci sono, tra l'altro molto interessanti come Castrovilli: un centrocampista davvero completo che difende ed attacca. Complimenti a Montella che lo ha visto".

Che partita si aspetta tra Verona e Fiorentina?

"I gialloblù sono una squadra rognosa, ci si gioca male contro, una formazione aggressiva. Ha poche individualità, ma per i viola sarà una partita complicata".