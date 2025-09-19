Fagioli, cosa fare? Le opinioni degli esperti sul momento del viola

vedi letture

Nicolò Fagioli ancora non è riuscito a brillare in questa stagione e le sue prestazioni stanno creando numerosi dubbi sulla titolarità nella Fiorentina di Stefano Pioli che però non fa passi indietro nella fiducia al suo calciatore, almeno a parole. Per l'ex giocatore e allenatore Rino Marchesi il problema è legato al ruolo scelto per Fagioli dal nuovo allenatore: "Ne parlavano bene, ha fatto delle buone partite. È ancora un giocatore che deve finalizzare il lavoro che fa. Deve ancora arrivare a certi livelli, ha bisogno anche dell’importanza dei compagni che lo possono aiutare. Dovrebbe giocare mezzala”.

Furio Valcareggi invece è stato un po' più duro: "Deve riflettere su se stesso, al momento ci ha solo insegnato che non può stare nella formazione titolare", ha detto a Lady Radio.